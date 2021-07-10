أفغانستان.. قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء الاشتباكات بين

2021/07/10 | 18:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت المعارك بين القوات الحكومية

الأفغانية ومسلحي "طالبان"، في ولاية

بادغيس بشمال غرب البلاد، خلال الأيام

الأخيرة، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أكثر

من 70 آخرين.

وبحسب مصادر طبية أُصيب 77 مدنيا في

الأيام

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