2021/07/10 | 18:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة المثنى، اليوم السبت، إن فريقاً جراحياً أجرى في مستشفى الحسين التعليمي، عملية نادرة لمريض يبلغ من العمر 34 عاماً لاستئصال الفطر الاسود.وبينت الدائرة، في تصريح تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فريق طبي ينجح في استئصال “الفطر الاسود” من مريض بالمثنى المركز الخبري الوطني.

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