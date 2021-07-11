2021/07/11 | 13:46 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | استشهاد الامام محمد الجواد (ع) | 2021/7/11) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: kbzcHSx_QTs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاشرة | استشهاد الامام محمد الجواد (ع) | 2021/7/11) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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