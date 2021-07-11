وزير الموارد المائية: الاطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً

2021/07/11 | 13:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأحد، أن الاطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً، فيما أشار الى اتخاذ حلول لتخفيف ضرر شح المياه في ديالى.

وقال الحمداني في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاطلاقات المائية من إيران بلغت صفراً "، مشيراً إلى "اللجوء للمجتمع الدولي من أجل تقاسم الضرر واطلاق حصة العراق المائية حسب المواثيق الدولية".

ولفت إلى " اتخاذ حلول لتخفيف الضرر في ديالى بسبب شح المياه"، مبيناً أن "الخزين المائي جيد لتأمين الخطة الصيفية والشتوية ومياه الشرب".

وتابع " تحدثنا مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، إلا إننا لم نحصل على إجابة حتى الآن"، مضيفاً انه "لايمكن أن تبقى الأمور بدون اتفاق بشأن الاطلاقات المائية مع الدول المتشاطئة".

وذكر وزير الموارد المائية، أن "الأزمة ستتفاقم في محافظة ديالى إذا استمرت إيران بقطع المياه عن أنهر سيروان والكارون والكرخة".

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