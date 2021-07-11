محتجون يمنعون دخول الموظفين للمطالبة بتعيينهم على ملاك الشركات النفطية

2021/07/11 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغلق مئات المحتجين من خريجي الكليات والمعاهد مبنى إدارة محافظة ذي قار وذلك في إطار التصعيد الاحتجاجي للمطالبة بإيجاد فرص عمل للعاطلين.

ومنع المحتجون دخول الموظفين الى المبنى وقطعوا الطريق امام مبنى المحافظة لحين الاستجابة إلى مطالبهم وهي التعيين على ملاك الشركات النفطية بعد وعود بتعيين 1000 خريج ممن شاركوا في الاعتصامات والتظاهرات امام الدوائر النفطية قبل أكثر من عام.

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