هيئة الحج: الأسماء التي ظهرت بالقرعة للأعوام السابقة محفوظة

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، ان الاسماء التي ظهرت في عدد من قعة الحج للأعوام الماضية، فيما أشارت إلى انه سيتم العمل بها مستقبلا بنفس الضوابط والتسلسلات.

وقالت نائب رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية النيابية النائبة هناء تركي الطائي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "الأسماء التي ظهرت بالقرعة السابقة سيتم متابعتها لتأدية مناسك الحج هذا العام، كون الجائحة اثرت سلبا في خطط هيئات الحج والعمرة في العراق وبقية دول العالم".

وأضافت أن "قرار وزارة الحج السعودية، دفع اللجنة النيابية الى ان تتابع من ظهرت اسماؤهم في القرعات السابقة حال انتهاء موسم الحج الحالي، من اجل وضع آلية خاصة تعالج وضعهم مستقبلا عند فتح التأشيرات لأداء المناسك من جديد".

وكانت وزارة الحج السعودية قد اتخذت قراراً على خلفية زيادة عدد الاصابات بجائحة كورونا، بعدم منح اي تأشيرة دخول لأداء مناسك الحج واقتصار موسم العام الحالي على مواطني المملكة حصراً.

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