تحذير من كارثة في العراق ستضرب أكبر مدن ديالى الحدودية مع إيران

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حذر مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الأحد، من كارثة ستضرب اثنين من اكبر المدن الحدودية مع ايران.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "طواقم وزارة الموارد المائية باشرت بتنفيذ اولى خطوات رفع الترسبات الطينية التي التهمت 90% من القدرة التخزينية لسدة مندلي التي تصل الى اكثر من 3 ملايين م3 وخلقت ضرراً بالغاً في عدم قدرة السد على خزن المياه في مواسم السيول"، مؤكداً ان "المشكلة قائمة منذ اكثر من 8 سنوات".

واضاف الخزاعي: "لدينا قلق بالغ من حدوث كارثة اذا تم العمل على رفع الترسبات الطينية دون ايجاد حل لتغير مجرى المياه القادمة من وادي حوران الى سدة مندلي لأنها ستتضرر من ناحية النوعية والكمية بفعل رفع الترسبات ويؤدي الى توقف عمل محطة الاسالة المركزية التي تؤمن مياه لنحو 50 الف نسمة وتخلق كارثة مع ارتفاع درجات الحرارة".

واشار الى انه "تمت مخاطبة حكومة ديالى المحلية من اجل الضغط باتجاه ايجاد حلول لملف المياه ومنع اختلاطها بالترسبات اثناء رفعها لان خلاف ذلك ستكون العواقب وخيمة"، مضيفاً: "اننا ندعم مشروع رفع الترسبات الطينية ولكن وفق اطار لا يؤدي الى خلق اشكالات اكبر".

وتعد سدة مندلي من السدود التي انشئت قبل اكثر من 10 سنوات قرب الحدود العراقية - الايرانية لخزن مياه السيول في مواسم الامطار، وهي تشكل المغذي الرئيسي لمحطة اسالة المركزية لناحيتي مندلي وقزانية.

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