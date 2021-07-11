مديرية التدريب والتأهيل تقيم ورشة عمل حول مسرح جريمة الإنفجار الإرهابي

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نظمت مديرية التدريب والتاهيل/ مركز تدريب التحقيقات الجنائية، ورشة عمل حول مسرح جريمة الانفجار الارهابي بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوربي الدبلوماسية/ مشروع مكافحة الارهاب في الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة (15) ضابطا من وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، و(5) ضباط من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة.وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم ان , منهاج الورشة تضمن محاضرات عدة حول المواد الكيمائية والاشعاعية والنووية ومكافحة الارهاب والتهديد الاشعاعي والنووي وعبوات(IED- (C وادارة الحدث واجراءات البحث الميداني والمختبر، وادارة اجراءات الوقاية الكيمائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية للمستجيبين الاوائل ".واشار البيان الى ان ,الدورة يتم تنفيذها من قبل مدربين دوليين وخبراء بمكافحة الارهاب من الجانب الايطالي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (عبر الانترنت) وتهدف الى تطوير مهارات المتخصصين في التحقيق وخبراء مسرح الجريمة الارهابية بعد وقوع الهجوم "./انتهى2

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