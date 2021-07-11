مدرب صالات نفط الوسط: نخطط لابطال أسيا

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / قال مدرب صالات نفط الوسط أبو الفضل عباس بعيوي أن حصولنا على لقب الدوري المحلي للمرة الثامنة يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق أنجاز أكبر.واضاف بعيوي للوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا / أن الفوز بلقب الدوري يؤكد سطوة صالات نفط الوسط محليا وهيمنته على الدوري، وهذا جاء من التخطيط السليم لإدارة النادي ودعمها المتواصل لفريقنا واجتهاد الملاك التدريبي واللاعبين وبالتالي المسؤولية تتضاعف علينا لتحقيق أنجاز أكبر.وبين أن طموحنا سيتركز على تحقيق أنجاز أكبر في دوري أبطال أسيا وهذا الأمر يتوقف على حجم الدعم المخصص للفريق لاسيما وأن فريقنا سبق وأن حصل على الوصافة والمركز الرابع ثلاث مرات على المستوى الأسيوي وبالتالي لابد أن تكون مشاركتنا بحجم ما حققه الفريق ويطمح له في البطولة المقبلة.وأضاف أن الموسم الحالي موسم استثنائي حيث حصدنا اللقب والجوائز الفردية لأفضل لاعب في الموسم وهداف الدوري وأفضل مدرب وتلك الجوائز تدلل على قيمة الفريق وما قدمناه هذا الموسم.يشار إلى أن فريق صالات نفط الوسط حصد ايضا على لقب دوري الشباب هذا الموسم ليفرض هيمنته على بطولات الصالات./انتهى

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