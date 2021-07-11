مفوضية حقوق الإنسان تطالب بإنهاء العام الدراسي لطلبة الثالث المتوسط

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، بإنهاء العام الدراسي الحالي لطلبة الثالث المتوسط.وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن “طلبة الصف الثالث متوسط تعرضوا هذا العام إلى تحديات عديدة في ظل انتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة وعدم اكمال المناهج والاوضاع النفسية”.وأضاف الغراوي، “في الوقت الذي نشيد فيه بقرارات وزارة التربية باعتماد درجة النصف نهائي للمراحل غير المنتهية، فإن طلبة الثالث متوسط يحتاجون إلى موقف إنساني عاجل لمواجهة الظروف المعقدة التي مروا بها”.وطالب الغراوي وزير التربية، وفق البيان، “باتخاذ موقف إنساني عاجل لاصدار قرار باعتماد درجة نصف السنة لطلبة الثالث متوسط أسوة […]

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