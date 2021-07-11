الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ25 ألفا لليوم الثالث والوفيات تلامس الـ750

2021/07/11 | 13:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ لليوم الثالث على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا عتبة الـ25 ألفا.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، عن تسجيلها 25033 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25082 إصابة أمس السبت و25766 إصابة الجمعة.ويتوزع أكبر عدد من الإصابات بين العاصمة موسكو (5410 حالة)، ومقاطعتها (2511 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (2007 حالات).ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 749 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 752 وفاة أمس، ما يمثل أكبر حصيلة منذ بداية الجائحة)، فيما تماثل 17382 مريضا […]

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