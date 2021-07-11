الرياض وأبوظبي وقمة جبل الجليد في

2021/07/11 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس الخلاف السعودي – الإماراتي في إطار "أوبك +" حول تقاسم حصص الإنتاج العالمي من النفط، سوى الجزء الظاهر من "جبل جليد" الخلافات بين البلدين الجارتين...الخلاف أكبر من ذلك، وأبعد مدى...وكان من الممكن للجدل حول "مظلومية" الإمارات، أن تبقى في الغرف المغلقة أو أن يُدار عبر القنوات الدبلوماسية بين أبو ظبي والرياض، لكن ظهوره للعلن على هذا النحو غير المسبوق منذ أربعة عقود، وانتقاله إلى منصات السوشال ميديا، بعد التصريحات الرسمية (الوزارية) المتبادلة، ودخول واشنطن وموسكو على خط الوساطة لاحتواء "الأزمة"،

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