الكهرباء تعود إلى مناطق في شمال غرب سوريا من بوابة تركيا

2021/07/11 | 13:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلواني السوري مصطفى أبو عماد في متجره في ساحة الساعة في إدلب في شمال غرب سوريا في 12 حزيران/يونيو 2021 © ا ف ب عمر حاج قدور إدلب (سوريا) (أ ف ب) – داخل محله الصغير في مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، يعرض أبو عماد أصنافاً جديدة من الحلويات والمثلجات أمام زبائنه، […]

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