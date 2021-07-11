حصيلة الهجمات على أبراج وشبكة منظومة الكهرباء في العراق منذ مطلع 2021

2021/07/11 | 13:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أظهرت وثيقة، حصيلة الهجمات على أبراج الطاقة وشبكة منظومة الكهرباء في العراق خلال العام الجاري.

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وحصل "ناس"، (11 تموز 2021)، على تقرير أمني بحصيلة الهجمات التي استهدفت شبكات وأبراج منظومة الطاقة منذ مطلع العام وحتى العاشر من شهر تموز الجاري.

وبحسب الوثيقة فقد تعرض 45 خطا للتخريب، فيما تعرض 169 برجا للتخريب خلال المدة المذكورة.

فيما بلغت حصيلة الهجمات على خطوط نقل الطاقة 50 هجمة وفق الوثيقة.

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