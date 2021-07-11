الكويت تعلن تحديد مصير 10 أشخاص من الأسرى والمفقودين بالعراق

2021/07/11 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت الكويت، اليوم الأحد، تحديد مصير 10 أشخاص من الأسرى والمفقودين في العراق.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى والمفقودين في وزارة الخارجية الكويتية، السفير ربيع العدساني، إنه “تم تحديد مصير […]

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