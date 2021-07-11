2021/07/11 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إلقاء القبض على اثنين من ابرز تجار المخدرات وبحوزتهما 9 كغم من المواد المخدرة في بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ابرز تاجري مخدرات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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