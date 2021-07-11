(الدولة القومية للشعب اليهودي !) تأبَى الاعتراف ؛ و -اليمين الصهيوني- ما يزال يتحدى ..! - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/07/11 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى تمثل معركة "سيف القدس" في أواسط شهر مايو-أيار-2021 والتي قامت خلالها المقاومة الفلسطينية بدكّ مدينة تل ابيب، المركز السياسي والاقتصادي الأبرز في إسرائيل، وغيرها من المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة، وأجبرت الملايين على الاختباء في الملاجئ؛ نقطة فاصلة في مسار الصراع.



فقد تغلبت الصواريخ الفلسطينية (التي حلت محل الحجارة) على سلاح الجو الإسرائيلي الذي لم يجد أهدافا له سوى في مساكن مواطني غزة ا ......





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