2021/07/11 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كما بينت في الحلقة الأولى, اصبح البلاشفة حزبا مستقلا ومنفصلا عن المناشفة في مؤتمر براغ عام 1912.



لذا يمكن ترديد أصداء - كم سيكون من الغريب، بعد قرن من وقوع الحدث، سماع "الأخبار" المعاكسة التي ظهرت في زاوية صغيرة من أقصى اليسار على الإنترنت.



ناشط شاب في الحركة الاشتراكية الأمريكية من أقصى اليسار، فام بينه،Pham Binh, “Mangling the party: Tony Cliff’s Lenin”,

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لينين: البرافدا والحزب البلشفي 2! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لينين: البرافدا والحزب البلشفي 2! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).