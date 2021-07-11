الصفار: اميركا تقود مشروعا لابقاء الكاظمي او العودة الى العبادي

2021/07/11 | 23:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد السياسي المستقل علاء الصفار، اليوم الاحد، ان العراق يواجه خطرا قد يكون اكبر من خطر عام 2003، مبينا ان اميركا تقود مشروعا لابقاء الكاظمي او العودة الى العبادي.وقال الصفار في برنامج حصاد الايام اننا “نعاني من مشاكل في القرار السياسي اكثر من مسألة توفير الامن الانتخابي”، مشيرا الى “التحدي الكبير للحكومة في […]

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