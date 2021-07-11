المرصد: تهريب المحروقات بين سوريا ولبنان تجارة مربحة لحزب الله

2021/07/11 | 23:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن عمليات "تهريب المحروقات من لبنان والمتاجرة بها في سوريا تتصاعد بشكل كبير"، كاشفا أن عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني والفرقة الرابعة السورية تتحايل على العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وتفتح "سوقا سوداء" للمحروقات في البلاد.

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