2021/07/11 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ اكد الباحث بالشأن السياسي،سلام صدري، اليوم الاحد، ان ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان.
وقال صدري في برنامج حصاد الايام، ان “ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان، و طالبان استهدفت المصالح الايرانية والمكون الشيعي في افغانستان”، موضحا ان “ايران قررت التدخل عسكريا لمواجهة اعتداءات طالبان لكن بعض الجهات حولت التدخل سياسيا”.
ولفت صدري ان […]
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وقال صدري في برنامج حصاد الايام، ان “ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان، و طالبان استهدفت المصالح الايرانية والمكون الشيعي في افغانستان”، موضحا ان “ايران قررت التدخل عسكريا لمواجهة اعتداءات طالبان لكن بعض الجهات حولت التدخل سياسيا”.
ولفت صدري ان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدري: ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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