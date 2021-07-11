صدري: ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان

2021/07/11 | 23:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث بالشأن السياسي،سلام صدري، اليوم الاحد، ان ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان.وقال صدري في برنامج حصاد الايام، ان “ايران ترفض التواجد الاميركي في افغانستان، و طالبان استهدفت المصالح الايرانية والمكون الشيعي في افغانستان”، موضحا ان “ايران قررت التدخل عسكريا لمواجهة اعتداءات طالبان لكن بعض الجهات حولت التدخل سياسيا”.ولفت صدري ان […]

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