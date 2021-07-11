المكدام يروي تفاصيل اختطافه.. ’رحلة التعذيب’ من الانطلاقة إلى التحرير

2021/07/11 | 23:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف الصحفي والناشط العراقي، علي عامر المكدام، تفاصيل اختطافه الذي دام لأكثر من 24 ساعة، وإطلاق سراحه، و"التعذيب" الذي قال إنه تعرض له على يد الجهة الخاطفة.

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وفي حديث لموقع "الحرة"، وتابعه "ناس" (11 تموز 2021)، ذكر المكدام، ان "مسلحين يرتدون الكمامات قاموا بإرغامه على الصعود في سيارة مدنية، من إحدى مناطق بغداد، التي تحفظ على ذكر اسمها لأن التحقيقات ما تزال جارية في قضية اختطافه".

"سارت السيارة لفترة فيما بدا طريقا غير معبد"، يضيف المكدام، الذي قال إنه اقتيد إلى بناء في منطقة لم يتمكن من تحديدها، ثم جرى تعذيبه.

"استعملوا الصواعق الكهربائية في تعذيبي"، يقول المكدام مضيفا أنهم "استخدموا الهراوات التي ضربوني بها على قدمي، وكسروا أنفي".

نشر أصدقاء المكدام صورا له تظهر تعرضه إلى التعذيب بوضوح، والإصابات ظاهرة على أنفه ووجهه.

يقول المكدام إن الخاطفين كانوا يسألونه باستمرار عن مقال منشور في معهد واشنطن شارك هو بكتابته، وعن "الحق الذي يجعله يكتب بهذه الطريقة عن قادة النصر" في إشارة إلى أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي السابق، وقاسم سليماني، القائد في الحرس الثوري الذين قتلا بغارة أميركية في بغداد.

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لاحقا، أطلق الخاطفون سراح المكدام بعد أن "أحسوا بأن القوات الأمنية تقترب من اعتقالهم"، كما يقول مضيفا قوله: "أعتبر أن القوات الأمنية هي من حررتني".

وزار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الناشط علي المكدام بعد تحريره من خاطفيه في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى "ناس"، نسخة منه فجر الأحد (11 تموز 2021)، أنّ "الكاظمي اطمئن على صحة الصحفي والناشط علي المگدام في إحدى مستشفيات بغداد، بعد أن حررته القوات الأمنية من خاطفيه".

وزارت رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، الأحد، الناشط علي المكدام في الذي يرقد في المستشفى لتلقي العلاج بعد تحريره مساء أمس.

وقالت بلاسخارت في تدوينة تابعها "ناس"، (11 تموز 2021)، "اتمنى للصحفي علي المكدام الشفاء العاجل، اننا نحيي شجاعته وتصميمه، وندين الاعتداءات الجبانة التي تهدد أحد أركان الديمقراطية..



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