وكيل وزارة الكهرباء يبحث مع جنرال الكتريك الإسراع بمد الخط العراقي الأردني

2021/07/11 | 23:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وكيل وزارة الكهرباء عادل كريم على اهمية استغلال عامل الوقت والإسراع بمد الخطوط الناقلة بين العراق والأردن.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الكهرباء وفد شركة جنرال الكتريك الأميركية الذي يزور العراق للتفاوض مع الجانب العراقي بشأن تنفيذ وتسريع مشروع الربط الكهربائي بين العراق والمملكة الأردنية، حيث تناول الاجتماع الجانب الفني لاتفاقية تزويد الاردن للعراق بالطاقة الكهربائية بموجب العقد الموقع في ايلول من العام الماضي، والمتضمن ربط شبكة الكهرباء بين البلدين بمدة إنجازٍ أولية تبلغ ستة وعشرين شهرا.

بيان للوزارة أكد ان شركة جنرال الكتريك اكملت مراجعة توقيتات انجاز خط الربط الكهربائي الواصل الى محطة تحويل القائم في محافظة الانبار، مضيفة ان الوزارة مهتمة بإنشاء هذا الخط الرابط لأهميته في استقرار المنظومة الوطنية وتأثيره على السياسة والاقتصاد الإقليمي.

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