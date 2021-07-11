2021/07/11 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الآلاف في جورجيا، الأحد، للمطالبة باستقالة الحكومة بعد مقتل مصوّر تلفزيوني إثر تعرضه للضرب على يد نشطاء من اليمين المتطرف خلال تظاهرة مضادة لمسيرة الفخر التي ينظمها مجتمع الميم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرات في جورجيا احتجاجا على مصرع مصور تلفزيوني) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرات في جورجيا احتجاجا على مصرع مصور تلفزيوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).