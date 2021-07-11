ايطاليا تدرك التعادل

2021/07/11 | 23:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / سجل منتخب ايطاليا هدف التعادل على المنتخب الانكليزي في الدقيقة 66 من المباراة النهائية ليورو 2020 ، بتوقيع اللاعب ليوناردو بونوتشي ./ انتهى9

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