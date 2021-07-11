2021/07/12 | 00:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنكلترا وإيطاليا يوم الأحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشجعون يقتحمون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو2020) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشجعون يقتحمون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).