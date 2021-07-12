2021/07/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد جواد أموري في ذكرى رحيله السابعة مكتشف الأصوات يوالف بين ذائقتي الريف والمدينة بغداد – فائز جواد قبل سبعة اعوام وتحديدا في 11 تموز 2014 اعلنت عائلة الملحن الكبير محمد جواد اموري رحيله ، عن عمر ناهز التاسعة والسبعين، والذي ودع الدنيا بمنزله في بغداد بعد معاناة طويلة من امراض الشيخوخة ادخلته المستشفى عدة […]

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