2021/07/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسرح المفتوح يضيّف أربعة عروض الانبار – الزمان بحضور نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي تم اقامة مهرجان الانبار الاول للمسرح المفتوح وتضمن اربعة عروض مسرحية لفناني المحافظة ورافق جودي امين سر النقابة ا فاضل وتوت ورئيس شعبة المسرح ضياء الدين سامي وكوكبة من نجوم العراق منهم : فاطمة الربيعي و انعام الربيعي و احسان دعدوش […]

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