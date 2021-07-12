2021/07/12 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار تزيح الســتار عن نصب لعريان السيد خلف ذي قار – إنعام العطيوي افتتح الاربعاء الماضي في محافظة ذي قار نصب تذكاري من مادة البرونز للشاعر الراحل عريان السيد خلف، من أعمال النحات خليل خميس وتم نصبه في الساحة الأمامية لبلدية محافظة ذي قار.وتزامن افتتاح النصب التذكاري مع مهرجان الناصرية الشعري السادس، و شارك […]

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