انتهاء الوقت الاصلي لمباراة ايطاليا وانكلترا بالتعادل الايجابي

2021/07/12 | 00:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ انتهى الشوطان الاصليان من المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 بين ايطاليا وانكلترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ، على ملعب ويمبلي بلندن.سجل المنتخب الانكليزي الهدف الاول على المنتخب الايطالي بتوقيع اللاعب لوك شو ، في الدقيقة الثانية من المباراة.فيما سجل منتخب ايطاليا هدف التعادل على المنتخب الانكليزي في الدقيقة 66 بتوقيع اللاعب ليوناردو بونوتشي .وسيلعب الفريقان شوطين اضافيين ./انتهى9

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