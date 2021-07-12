العراق يُجري مباحثات لتذليل عقبات انضمامه لمنظمة التجارة العالمية

2021/07/12 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، مع نائب المدير العام في المنظمة السفير الصيني جانغ شيانغ تشن، سبل تفعيل ملف انضمام العراق إلى المنظمة جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأحد، للحديث …

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