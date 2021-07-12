استهداف إيراني جديد لقواعد أميركية في سوريا

2021/07/12 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت حلقة "الحرة الليلة" الاستهداف الإيراني جديد لقواعد أميركية في سوريا عبر الميليشيات..بالإضافة إلى مواضيع أخرى

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