وداعا أيها القرد1978(ماركو فيريري):كل شيء ممكن حتى نحكي فيلم - بلال سمير الصدّر

2021/07/12 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر لافييت،شاب يعيش في قبو في مدينة نيويورك-الممثل غيرارد ديبويه-مهندس كهربائي وبالكاد أنا عرفنا انه مهندس كهربائي،يعمل في متحف للشمع يديره شخص غريب الأطوار يدعى فليكس مان مغرم بالذاكرة التاريخية للماضي الروماني القديم(الحضارة الرومانية).نيويورك-في الفيلم-مدينة فارغة تقريبا تنتشر فيها الجرذان بحيث أصبح عدد الجرذان معادل لعدد الافراد فيها-جرذ لكل فرد-ويلتقي لافييت لاحقا بلويجي الذي يعمل نحات-بالكاد ......





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