إيطاليا تهزم إنجلترا بركلات الترجيح وتتوج بلقب بطولة أمم أوروبا

2021/07/12 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء الأحد. تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

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