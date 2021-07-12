الإنكليزي شو يسجل أسرع هدف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا

2021/07/12 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّل الانكليزي، لوك شو، أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد 117 ثانية من صافرة المباراة التي تجمع "الأسود الثلاثة" بمواجهة إيطاليا، بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي للعبة، محطماً رقما قياسيا يعود إلى عام 1964.

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