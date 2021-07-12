إيطاليا تتوج بلقب أمم أوروبا بعد التغلب على إنكلترا بركلات الترجيح

2021/07/12 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

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ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي ليفوز بكأس أوروبا لكرة القدم على حساب إنجلترا، بعد شوطين إضافيين من المبارة التي شهدت تعادلا 1-1.

واحتكم المنتخبان الإنجليزي والإيطالي إلى ركلات الترجيح في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين 1-1 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.وتقدّمت إنجلترا باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.

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