ركلات الترجيح تمنح ايطاليا بطولة يورور 2020

2021/07/12 | 01:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ فاز المنتخب الايطالي ببطولة يورور 2020 بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الانكليزي بركلات الجزاء الترجيحية ( 3 _ 2 ) بعد انتهاء الاوقات الاصلية والاضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ./انتهى9

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