كربلاء تدرس حصر دخول المحافظة والمناطق المزدحمة بحاملي شهادة التلقيح

2021/07/12 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة - واعأكدت محافظة كربلاء المقدسة، انها تدرس حصر دخول المحافظة والمناطق المزدحمة بحاملي شهادة التلقيح.وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ كربلاء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي رئيس خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا ترأس اجتماع الخلية بحضور قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد زويني ومدير عام صحة كربلاء صباح الموسوي ومدير مدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية صباح الحسيني ومدير مستشفى الامام الحسن عليه السلام".واضاف، انه "تم خلال الاجتماع مناقشة اخر التطورات والمستجدات الخاصة بفايروس كورونا والوضع العام في المستشفيات ومدى استيعابها للحالات الموجودة حاليا والخطط الكفيلة لاستعياب اعداد اخرى في حال ازدياد الاصابات فوق المستوى الاعتيادي".واكد المحافظ، ضرورة اتخاذ اجراءات حقيقية وجادة وخطط استراتيجية لمواجهة هذه الجائحة ولابد من بذل مزيد من الجهود خصوصا اننا نمتلك موارد بشرية تمتلك خبرة كافية ، مضيفا: "اننا ندرس حصر دخول المحافظة والمناطق المزدحمة خصوصا المولات والمطاعم وغيرها من الاماكن ذات التجمعات الكبيرة بحاملي شهادة اللقاح او فحص PCR بشكل اسبوعي، فضلا عن توجيه دوائر المحافظة بأكمال اللقاحات الخاصة بموظفيها ".و خصص المحافظ مبلغ ١٠٠ مليون من اجل شراء الادوية الخاصة بكورونا والفحوصات المختبرية والمستلزمات الطبية من اجل دعم المديرية العامة لصحة كربلاء ومدينة الامام الحسين عليه السلام الطبية.

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