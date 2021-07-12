الصحف تتابع معالجة ازمة السكن ومساعي اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2021/07/12 | 01:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثاني عشر من تموز ، معالجة ازمة السكن ومساعي اقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، وقضايا سياسية واقتصادية اخرى .صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع معالجة ازمة السكن وتوزيع الاراضي السكنية على المستحقين .واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم امانة مجلس الوزراء، حيدر مجيد:" ان الحكومة عازمة على معالجة ازمة السكن في بغداد والمحافظات.و ان هناك توجيها من قبل رئيس الوزراء بضرورة العناية وابداء الاولوية لموضوع توفير قطع الاراضي السكنية الى المواطنين في بغداد والمحافظات".واضاف مجيد :" ان وزارة الاعمار وضعت آلية وحددت التسجيل على قطع الاراضي عبر موقع الكتروني تم تصميمه وانشاؤه من قبل الوزارة .و خلال الاسبوعين المقبلين ستجهز وزارة الاعمار والاسكان لتسليم ما بين 500 الف الى 600 الف قطعة سكنية في بغداد والمحافظات".ونقلت الصحيفة عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاعمار والخدمات، صباح عبد اللطيف، قوله :" ان الاراضي المخصصة في بغداد ستوزع بمنطقتي النهروان وابي غريب، وان هناك 8 مواقع جاهزة لانشاء المدن الجديدة".واوضح عبد اللطيف :" ان مبادرة توزيع الاراضي ليست وليدة هذه الايام ، وانما رئيس الوزراء منذ توليه المهمة كانت مسألة معالجة السكن من اولوياته"، مبينا انه :"تم تكليف وزارة الاسكان باعداد دراسات لبناء المدن الجديدة".وتابع :" لدينا 17 موقعاً لهذه المدن والجاهزة منها 8 مواقع" ، لافتا الى :" ان الدراسات الدولية تؤكد حاجة العراق لـ3.5 ملايين وحدة سكنية".صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت المساعي لاقرار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي .وقالت الصحيفة :" ان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين في مجلس النواب بصدد الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الاسبوع المقبل ، عقب الاجتماع مع منظمة العمل الدولية لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية".واشارت الى قول رئيس اللجنة رعد الدهلكي :" ان قانون التقاعد والضمان الاجتماعي هو احد اهم القوانين التي ستسهم في شمول اعداد كبيرة من الكسبة والعمال المضمونين في فقراته، وقد تمت قراءته القراءتين الاولى والثانية".وبين :" ان اللجنة ما زالت مستمرة باقامة اللقاءات مع الجهات المختصة والاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لترصين القانون وتكييفه بالطرق القانونية ووضع اللمسات الاخيرة عليه ورفعه للتصويت ".واكد الدهلكي ، بحسب / الصباح / :" ان اللجنة اعدت العديد من ورش العمل لتنفيذها الاسبوع المقبل مع منظمة العمل الدولية لمطابقة فقرات القانون مع القوانين الدولية لكي يتكامل من جميع وجهات النظر القانونية والمدنية والدولية".وتابع :" ان اللجنة عازمة على اقرار القانون لكونه يمثل اكبر شريحة في المجتمع ويفتح الباب للعمال لضمان حقوقهم"، مؤكداً انه باقرار القانون سيتم شمول كل الطبقة غير العاملة في القطاع الحكومي، ويفتح باب الحقوق للكثير من شرائح العمال والكسبة في القطاع الخاص، وسيذهب القانون باتجاه حفظ حقوق العمال من التقاعد وضمان اصحاب المهن الخاصة، وهو بمثابة نافذة اخرى تفتح الطريق امامهم وتقلل من طابور التزاحم على العمل في القطاع الحكومي.في الشأن السياسي تابعت صحيفة / الزمان / الخلافات في رئاسة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني .وقالت بهذا الشأن :" تبنت اطراف سياسية وساطة للتهدئة وتسوية الخلاف القائم بين الرئيسين المشتركين لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على خلفية اجراء تغييرات في المناصب الادارية والامنية في محافظة السليمانية".ونقلت عن مصدر في المكتب السياسي للحزب :" ان جهوداً تبذل على مستوى رفيع من قادة الاتحاد من اجل ايجاد مخرج وتسوية للخلافات القائمة".واشار المصدر الى :" ان الاجواء السائدة تمضي باتجاه التهدئة".وذكرت مصادر من داخل الحزب ان جهود الوساطة في عقد اجتماع بين الرئيسين المشتركين للحزب التي تبناها رئيس الجمهورية برهم صالح قبل ايام قد اخفقت.ونقلت / الزمان / عن هذه المصادر :" ان بافل طالباني ابلغ الوسطاء بان تنفيذ القانون ومنع التهريب، احدثا فتوراً في العلاقات بين رئيسي الحزب المشتركين، وان التغييرات تمت بدعوة من نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، الذي طلب من رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، اصدار امر لتعيين مسؤولَي مكافحة الارهاب ومؤسسة المعلومات في السليمانية"./ انتهى

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