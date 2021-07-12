وزير الصناعة ونظيرته الأردنية يبحثان مشاريع التكامل الصناعي المشترك

2021/07/12 | 02:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعبحث وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، مع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية مهـا علـي تنفيـذ اتفاقـات التعـاون والتكامُـل الصناعـي المُشتـرك.وذكر بيان لوزارة الصناعة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز استقبل وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مهـا علـي والوفد المُرافق لها من القطاعين الحكومي والخاص بعد وصولها إلى العاصمة بغداد فجر اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى العراق بحضور السفير الأردني لدى العراق ومُستشار الوزارة لشؤون التنميـة" .واضاف، ان "الجانبين تباحثا حول عدد من القضايا المُشتركة وسُبل تعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع التكامل الصناعي بين البلدين في القطاعات ذات الإهتمام المُشترك وفي ضوء مُقررات القمة الثُلاثية الرئاسية العراقية الأردنية المصرية وتأكيدات قيادات البُلدان الثلاثة بالتعاون والتكامُل الإقتصادي، من خِلال إقامة مشاريع صناعية واعدة تخدم المصالح العُليا للشعبين العراقي والأردني".واشار البيان الى ان "زيارة الوفد الأردني إلى العراق تأتي في إطار الزيارات المُتبادلة واللقاءات المُشتركة لمسؤولي كِلا البلدين لتوطيد العلاقات الثُنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والأردن" .

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