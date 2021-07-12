حكم قضائي بسجن ناشط في

2021/07/12 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة برج بوعريريج في شمال شرق الجزائر، الأحد، على الناشط الشاب وأحد رموز الحراك الاحتجاجي، شمس الدين لعلامي، بالسجن عامين وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

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