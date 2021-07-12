رغم قرار حزبه الانسحاب من الحكومة.. وزير العمل الفلسطيني يقرر البقاء

2021/07/12 | 03:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، الذي أعلن في وقت سابق استقالته بعد وفاة ناشط حقوقي، إنه سيبقى بمنصبه في نهاية المطاف.

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