5 فرص جديدة في بادية المثنى تنتظر الاستثمار

2021/07/12 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السماوة: احمد الفرطوسي

كشف مدير زراعة المثنى عامر جبار لـ"الصباح" عن توفر 5 فرص استثمارية جديدة في بادية المثنى تعمل على تقنيات حديثة وطرق مكننة وري متطورة، بينما اشار الى أن تلك الفرص ستعتمد على كميات المياه الجوفية في مناطق البادية باستخدام أساليب الري المتطورة والمكننة الحديثة.



ونوه "بأن تلك المشاريع ستوفر في حال تنفيذها الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة فضلا عن دعم الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة لاستيراد المحاصيل الحقلية، إذ إن إحالة أي فرصة استثمارية ستكون من قبل هيئة الاستثمار الوطنية وفق مبدأ التنافس بين العروض المقدمة.

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