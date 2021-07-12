اليوم العالمي للسكان.. دعوة أممية لضمان حقوق النساء الإنجابية

2021/07/12 | 03:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة، الأحد، إلى سد الفجوات في الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية التي خلقتها أزمة كوفيد-19، تزامنا مع اليوم العالمي للسكان، الموافق 11 يوليو.

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