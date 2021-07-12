الثالث من نوعه.. الخارجية الأميركية تعلن الاثنين نتائج تقييم دولي لحقوق الإنسان

2021/07/12 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخارجية الأميركية في بيان، مساء الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيعلن نتائج التقرير السنوي المقدم للكونغرس تحت قانون "إيلي فيزيل لمنع المجازر والانتهاكات"، يوم الاثنين.

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