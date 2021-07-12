واشنطن تدعو بكين للكف عن ممارساتها في بحر الصين الجنوبي

2021/07/12 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة، الأحد، الحكومة الصينية، إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والكف عن سلوكها الاستفزازي ، في بحر الصين الجنوبي.

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