2021/07/12 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الكوبيين ضد الحكومة، الأحد، في شوارع منطقة في جنوب غرب هافانا، في حدث غير مسبوق، حسب مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشكل غير مسبوق.. مظاهرات مناهضة للحكومة الكوبية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشكل غير مسبوق.. مظاهرات مناهضة للحكومة الكوبية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).