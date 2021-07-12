"الحيطيست" يتابعون أخبار أفغانستان

2021/07/12 | 05:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لقد كانت تجربة داعش هي ذلك العامل، لأنها قالت وكشفت النِصاب النهائي الذي يُمكن أن يصل إليه أي إسلام سياسي في المحصلة، العنف الأرعن مع معادة كل حداثة إنسانية ومحق تام لإرادة المجتمعات المحكومة"

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