أبرز ملفات لقاء وزير التربية العراقي وممثلة ’اليونسيف’ في البلاد

2021/07/12 | 18:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير التربية علي الدليمي، الاثنين، مع ممثلة اليونيسف لدى العراق شيما سان غوبتا دعم الخطة التعليمية وآفاق التعاون المستقبلي.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 تموز 2021)، ان "الوزير استقبل ممثلة اليونيسف الجديدة لدى العراق، شيما سان غوبتا، بديوان الوزارة، والوفد المرافق لبحث سُبل التعاون المستقبلي وإمكانية خلق حالة من التكاملية في توجهات الجانبين الاستراتيجية بما يخدم قطاع التعليم".

ورحب الدليمي، بحسب البيان بـ "الحضور في بداية الاجتماع"، مثمناً "جهود منظمة اليونيسف كشريك وداعم لمنظومة التعليم في العراق"، داعياً إياهم الى "الاستمرار بمساندة الوزارة في جانب التعليم الالكتروني وبرامج التلفزيون التربوي بالاضافة الى مشاركة جهد الوزارة في وضع خطط مستقبلية تُسهم في النهوض بعمل المؤسسة التربوية".

واشار البيان الى انه "تم التطرق الى الرؤى والخطط المتعددة التي اعدتها الوزارة والتركيز على فئات سكان المحافظات الأكثر فقراً ومنها (المثنى والديوانية وذي قار) ، فضلاً عن مناقشة المسارات الجديدة في التعليم الحضوري بالنسبة للعام الدراسي المقبل خصوصا بعد توفير الحكومة للقاحات المتعلقة بفايروس كورونا".

وأشادت غوبتا، بـ "المستوى المتطور من العلاقات الثنائية بين الوزارة ومنظمة اليونسيف والتطلع الى تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات التربوية ، لافتةً الى ان القائمين على المنظمة مستعدة لدعم الوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية لخلق نظام تربوي متطور يُعزز دور التكنولوجيا في التعليم".

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