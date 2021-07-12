2021/07/12 | 18:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



نائب يدعو البرلمان لاستضافة الوكلاء الاربعة لوزير الخارجية لهذا السبب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يدعو البرلمان لاستضافة الوكلاء الاربعة لوزير الخارجية لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يدعو البرلمان لاستضافة الوكلاء الاربعة لوزير الخارجية لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).